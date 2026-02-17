Госдума приняла закон о приоритетном праве студенческих семей на отдельное жилье

Госдума приняла в третьем чтении закон, который предоставляет студентам с детьми или состоящим в браке приоритетное право на отдельное жилье в общежитиях. Новый закон закрепляет право таких студентов жить вместе с семьей во время учебы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что жилье — важный вопрос для студентов, особенно создающих семьи, и этот закон поможет решить проблему совместного проживания. Высшие учебные заведения будут обязаны обеспечивать открытость информации о количестве таких жилых помещений. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предоставляет студенческим семьям приоритетное право на получение отдельного жилья в общежитиях. Об этом пишет РИА Новости.

Новый закон закрепляет право студентов, имеющих детей или состоящих в браке, на получение отдельного жилого помещения, чтобы все члены семьи могли жить вместе во время учебы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность данного закона, отметив, что для многих студентов вопрос жилья является критически важным, особенно для тех, кто решил создать семью. Он добавил, что новые нормы помогут решить проблему нехватки условий для совместного проживания студентов с их семьями.

Кроме того, закон обязывает высшие учебные заведения обеспечивать открытость и доступность информации о количестве отдельных жилых помещений, предназначенных для совместного проживания обучающихся с членами их семьи.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.