Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
-10°
Чтв, 19
-5°
Птн, 20
-5°
ЦБ USD 76.74 0.12 18/02
ЦБ EUR 90.87 -0.17 18/02
Нал. USD 76.60 / 76.60 17/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 91.80 17/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
Вчера 12:56
412
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 2026 11:49
539
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
980
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 487
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Госдума приняла закон о приоритетном праве студенческих семей на отдельное жилье
Госдума приняла в третьем чтении закон, который предоставляет студентам с детьми или состоящим в браке приоритетное право на отдельное жилье в общежитиях. Новый закон закрепляет право таких студентов жить вместе с семьей во время учебы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что жилье — важный вопрос для студентов, особенно создающих семьи, и этот закон поможет решить проблему совместного проживания. Высшие учебные заведения будут обязаны обеспечивать открытость информации о количестве таких жилых помещений. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предоставляет студенческим семьям приоритетное право на получение отдельного жилья в общежитиях. Об этом пишет РИА Новости.

Новый закон закрепляет право студентов, имеющих детей или состоящих в браке, на получение отдельного жилого помещения, чтобы все члены семьи могли жить вместе во время учебы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность данного закона, отметив, что для многих студентов вопрос жилья является критически важным, особенно для тех, кто решил создать семью. Он добавил, что новые нормы помогут решить проблему нехватки условий для совместного проживания студентов с их семьями.

Кроме того, закон обязывает высшие учебные заведения обеспечивать открытость и доступность информации о количестве отдельных жилых помещений, предназначенных для совместного проживания обучающихся с членами их семьи.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.