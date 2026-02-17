Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Депутаты Госдумы приняли закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ. Правительство РФ определит случаи отключения. Предлагается внести изменения в закон «О связи». Операторы освобождаются от ответственности за перебои со связью по требованию ФСБ. Также они обязаны отключать связь в случаях, определяемых правительством. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом РФ.
Депутаты Госдумы приняли закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ. Правительство РФ определит случаи отключения. Об этом сообщило издание ТАСС.
Предлагается внести изменения в закон «О связи». Операторы освобождаются от ответственности за перебои со связью по требованию ФСБ. Также они обязаны отключать связь в случаях, определяемых правительством. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом РФ.
Ранее Госдума рассматривала законопроект о приостановке связи по требованию ФСБ.