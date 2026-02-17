Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
-10°
Чтв, 19
-5°
Птн, 20
-5°
ЦБ USD 76.74 0.12 18/02
ЦБ EUR 90.87 -0.17 18/02
Нал. USD 76.60 / 76.60 17/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 91.80 17/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
Вчера 12:56
412
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 2026 11:49
539
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
980
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 487
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Депутаты Госдумы приняли закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ. Правительство РФ определит случаи отключения. Предлагается внести изменения в закон «О связи». Операторы освобождаются от ответственности за перебои со связью по требованию ФСБ. Также они обязаны отключать связь в случаях, определяемых правительством. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом РФ.

Депутаты Госдумы приняли закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ. Правительство РФ определит случаи отключения. Об этом сообщило издание ТАСС.

Предлагается внести изменения в закон «О связи». Операторы освобождаются от ответственности за перебои со связью по требованию ФСБ. Также они обязаны отключать связь в случаях, определяемых правительством. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом РФ.

Ранее Госдума рассматривала законопроект о приостановке связи по требованию ФСБ.