Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ

Депутаты Госдумы приняли закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ. Правительство РФ определит случаи отключения. Предлагается внести изменения в закон «О связи». Операторы освобождаются от ответственности за перебои со связью по требованию ФСБ. Также они обязаны отключать связь в случаях, определяемых правительством. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом РФ.