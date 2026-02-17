ФАС снизила цены на четыре жизненно необходимых лекарства от рака

Цены на жизненно важные лекарства снижены на 31% от средней стоимости 2025 года и на 58% по сравнению с минимальными ценами в референтных странах для лечения рака предстательной железы, немелкоклеточного рака легких, рака молочной железы и нейтропении. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, передают РИА Новости.

«Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН (Международным непатентованным наименованием — ред.) „Даролутамид“, „Лорлатиниб“ и „Капивасертиб“, а также биоаналоговый препарат „Пэгфилграстим“ были включены в перечень ЖНВЛП с 2026 года. ФАС России провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 31% от средней стоимости их реализации в 2025 году и в среднем на 58% от минимальных цен в референтных для России странах», — говорится в сообщении.