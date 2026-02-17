Рязань
Еще один округ Рязанской области останется без света 17 февраля
Ранее сообщили об отключении света в Кадомском округе.