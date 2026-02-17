Еще один округ Рязанской области останется без света 17 февраля

Еще в одном округе Рязанской области отключат электричество 17 февраля. Об этом сообщила администрация Касимовского округа. В Касимове с 13:30 до 17:00 без света останутся: улица 50 лет СССР, микрорайон Черемушки, микрорайон Чижова, квартал Поле Чудес, улица Полевая, переулок Полевой, проезд Полевой, улица Первомайская, улица Зеленая, улица Новая Слобода, улица Игашова, улица Новый проезд. Отмечается, что в это время будут проводиться ремонтные работы.