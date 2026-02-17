Эксперт: управляющие компании могут получить штраф за грубость от ИИ-помощников

Управляющие компании могут получить штрафы до 200 тысяч рублей из-за проблем с голосовыми помощниками, которые стали грубо отвечать жильцам. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передает NEWS.ru.

Он рассказал, что в начале 2026 года один из голосовых помощников начал использовать нецензурные слова во время общения с жильцами. Бондарь считает, что это произошло потому, что программа слишком буквально училась на примерах общения с людьми, которые часто бывают недовольны.

Эксперт предупредил, что такое поведение может привести к серьезным финансовым потерям для управляющих компаний, так как за оскорбительные высказывания предусмотрены штрафы от 100 до 200 тысяч рублей.

Несмотря на это, Бондарь считает, что управляющие компании вряд ли откажутся от голосовых помощников, так как они помогают экономить на зарплатах сотрудников и успешно решают многие задачи, такие как прием показаний счетчиков.