Эксперт: управляющие компании могут получить штраф за грубость от ИИ-помощников
Несмотря на это, Бондарь считает, что управляющие компании вряд ли откажутся от голосовых помощников, так как они помогают экономить на зарплатах сотрудников и успешно решают многие задачи, такие как прием показаний счетчиков.