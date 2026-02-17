Четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе» не стали запрашивать пожизненные сроки

Заседание проходило в военном суде в Москве в закрытом режиме. От 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев колонии запросили отцу и сыновьям Исломовым, которые продали исполнителям теракта машину и сами явились в ФСБ после произошедшего, а также Алишеру Касимову — владельцу квартиры, в которой жили террористы. При этом прокуратура попросила лишить их приобретённого гражданства РФ. Остальным фигурантам запросили пожизненные сроки.

Четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе» не стали запрашивать пожизненные сроки. Об этом сообщили 16 февраля «Осторожно, новости».

Заседание проходило в военном суде в Москве в закрытом режиме.

19 фигурантов обвиняют в совершении теракта — на скамье подсудимых четверо исполнителей, три человека, продавшие им машину, владелец квартиры, в которой жили террористы и ещё 10 обвиняемых в поддержке террористов и подготовке аналогичного теракта в дагестанском Каспийске.

Отмечается, что один из непосредственных исполнителей теракта, Саидакрами Рачаболизода, отказался признавать вину в терроризме, объяснив расстрел людей приверженностью к радикальному течению ислама.

От 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев колонии запросили отцу и сыновьям Исломовым, которые продали исполнителям теракта машину и сами явились в ФСБ после произошедшего, а также Алишеру Касимову — владельцу квартиры, в которой жили террористы. При этом прокуратура попросила лишить их приобретённого гражданства РФ.

Остальным фигурантам запросили пожизненные сроки.

Напомним, теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник», террористы устроили стрельбу в фойе и подожгли сам концертный зал.

