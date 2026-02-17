Более десятка улиц в Касимовском округе останутся без холодной воды 17 февраля

«Из-за коммунальной аварии с 11:00 до 15:00 будет прекращена подача холодного водоснабжения: ул. Луговая, Мирная, Мира, Большая, Заводская, Северная, Малая, Космонавтов, Текстильщиков, Центральная, Нагорная, Солнечная, Новая», — говорится в сообщении.

Более десятка улиц в Сиверке останутся без холодной воды 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Касимовского округа.

