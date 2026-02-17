Автор хитов Мадонны Стейнберг скончался в Лос‑Анджелесе в 75 лет

В Лос-Анджелесе скончался Стейнберг, выдающийся композитор конца XX века, боровшийся с раком. Его песня Like a Virgin в исполнении Мадонны стала хитом в 1984 году и вошла в топ Billboard Hot 100. Среди других его известных композиций — So Emotional Уитни Хьюстон, Falling Into You Селин Дион и True Colors Синди Лопер. Стейнберг сотрудничал с Тиной Тернер, Деми Ловато, Синди Лопер и российской группой t.A.T.u. В 2011 году его включили в Зал славы авторов песен США.

На 76-м году жизни скончался Билли Стейнберг, известный музыкант, обладатель премии «Грэмми» и автор множества хитов. Об этом сообщил Variety со ссылкой на его адвоката, передают «Известия».

Фото: Getty Images/Larry Busacca.