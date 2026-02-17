Рязань
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
Вчера 12:56
412
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 2026 11:49
539
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
980
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 487
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Автор хитов Мадонны Стейнберг скончался в Лос‑Анджелесе в 75 лет
В Лос-Анджелесе скончался Стейнберг, выдающийся композитор конца XX века, боровшийся с раком. Его песня Like a Virgin в исполнении Мадонны стала хитом в 1984 году и вошла в топ Billboard Hot 100. Среди других его известных композиций — So Emotional Уитни Хьюстон, Falling Into You Селин Дион и True Colors Синди Лопер. Стейнберг сотрудничал с Тиной Тернер, Деми Ловато, Синди Лопер и российской группой t.A.T.u. В 2011 году его включили в Зал славы авторов песен США.

На 76-м году жизни скончался Билли Стейнберг, известный музыкант, обладатель премии «Грэмми» и автор множества хитов. Об этом сообщил Variety со ссылкой на его адвоката, передают «Известия».

Фото: Getty Images/Larry Busacca.