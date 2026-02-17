40-летнего рязанца осудят за хранение наркотиков

По версии следствия, в ноябре 2025 года мужчина через интернет заказал для личного употребления 1,62 грамма запрещенного вещества. Рязанца задержали и изъяли наркотики, а также мобильный телефон, который он использовал для покупки товара. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.

40-летнего рязанца осудят за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2025 года мужчина через интернет заказал для личного употребления 1,62 грамма запрещенного вещества.

Рязанца задержали и изъяли наркотики, а также мобильный телефон, который он использовал для покупки товара.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.