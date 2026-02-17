40-летнего рязанца осудят за хранение наркотиков
По версии следствия, в ноябре 2025 года мужчина через интернет заказал для личного употребления 1,62 грамма запрещенного вещества. Рязанца задержали и изъяли наркотики, а также мобильный телефон, который он использовал для покупки товара. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.
