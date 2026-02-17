18-летняя рязанка обокрала дом, пока хозяйка была на работе

По предварительной информации полицейских, 18-летняя жительница Касимова приехала в поселок Крутоярский, чтобы совершить кражу. В одном из домов дверь не была заперта. Девушка вошла и стала искать ценности. Ее из окна заметила соседка, которая рассказала 57-летней хозяйке дома о случившемся. Женщина в этот момент была на работе. Когда вернулась, злоумышленница еще была внутри. Она успела украсть 25 тысяч рублей и убежала. Позже девушку задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.

