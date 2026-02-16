Жители улицы Рязани остались без отопления из-за повреждения теплотрассы

Отопление в домах №№ 17, 17к1, 17к2, 19, 19к1, 19к2, 19к3, 20, 20к1, 20к2, 20к3, 20к4, 20к5, 20к6 на улице Зубковой отключили с 10:50. Оно связано с повреждением теплотрассы в районе дома № 17-г на улице Зубковой. Также без отопления остался детский сад № 25. Подачу тепла обещают восстановить к 16:00.