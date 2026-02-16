Житель Подмосковья едва не погиб под толщей снега, его вовремя спасли

В Орехово-Зуевском городском округе сотрудники «Мособлпожспас» спасли мужчину, оказавшегося под снежной лавиной. По данным пресс-службы госучреждения, через систему 112 поступило сообщение: во время очистки крыши частного дома в городе Куровское мужчина был накрыт снегом с головой.