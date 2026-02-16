Застрявшие фуры парализовали движение по трассе под Рязанью

Очевидцы сообщили, что трасса «Рязань-Скопин» возле села Моховое перекрыта из-за застрявших большегрузов. «Очень много фур застряло. ДПС всех разворачивают. Ищите пути объезда и будьте осторожны», — говорится в сообщении. Отмечается, что некоторые водителя стоят в пробке на дороге уже больше часа.