За выходные сотрудники ГАИ обнаружили более160 нарушений за тонировку машин

В выходные дни сотрудники ГАИ провели рейды в Рязани и области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В результате обнаружили 996 нарушений ПДД, включая 13 случаев пьяного вождения. Еще один водитель был пойман, повторно сев за руль нетрезвым. Также инспекторы нашли 10 водителей, которые отказались от прохождения медосвидетельствования. Помимо этого, 14 нарушений совершили пешеходы, три автолюбителя сели за руль, не имея прав. Отмечается, что выявлены еще 5 нарушений, связанных с перевозкой детей, и 161 нарушение, касающееся «тонированных» автомобилей.