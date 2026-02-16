Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
-10°
Втр, 17
-9°
Срд, 18
-8°
ЦБ USD 77.19 0 14/02
ЦБ EUR 91.56 -0.15 14/02
Нал. USD 76.90 / 77.00 16/02 11:50
Нал. EUR 91.02 / 92.00 16/02 11:50
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
1 час назад
83
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
858
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 336
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 937
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
За выходные сотрудники ГАИ обнаружили более160 нарушений за тонировку машин
В выходные дни сотрудники ГАИ провели рейды в Рязани и области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В результате обнаружили 996 нарушений ПДД, включая 13 случаев пьяного вождения. Еще один водитель был пойман, повторно сев за руль нетрезвым. Также инспекторы нашли 10 водителей, которые отказались от прохождения медосвидетельствования. Помимо этого, 14 нарушений совершили пешеходы, три автолюбителя сели за руль, не имея прав. Отмечается, что выявлены еще 5 нарушений, связанных с перевозкой детей, и 161 нарушение, касающееся «тонированных» автомобилей.

В выходные дни сотрудники ГАИ провели рейды в Рязани и области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В результате обнаружили 996 нарушений ПДД, включая 13 случаев пьяного вождения. Еще один водитель был пойман, повторно сев за руль нетрезвым.

Также инспекторы нашли 10 водителей, которые отказались от прохождения медосвидетельствования.

Помимо этого, 14 нарушений совершили пешеходы, три автолюбителя сели за руль, не имея прав.

Отмечается, что выявлены еще 5 нарушений, связанных с перевозкой детей, и 161 нарушение, касающееся «тонированных» автомобилей.