Юрист: россияне могут получать помощь в частных клиниках по полису ОМС

«По закону полис обязательного медицинского страхования обязаны принимать все медицинские организации, в том числе и частные, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — пояснил Хаминский.

В частной клинике можно получить медицинскую помощь как платно, так и по полису ОМС. Об этом «Прайм» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, передают «Известия».

Он подчеркнул, что право на услуги по полису ОМС распространяется на всю территорию России, независимо от места выдачи полиса. Частные клиники, включенные в реестр медицинских учреждений системы ОМС, получают оплату за услуги по полису из средств фонда. Проверить, предоставляет ли клиника услуги по полису, можно на сайте территориального фонда ОМС или на стенде в клинике.