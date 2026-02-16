Врачи предупредили россиян о рисках при переедании блинов
Врачи предупредили россиян о рисках при переедании блинов. Об этом ТАСС рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.
Она отметила, что при регулярном переедании у человека может развиться ожирение.