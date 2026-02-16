Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-9°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 77.15 / 77.00 16/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 92.00 16/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
325
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
909
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 407
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 991
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области простились с ветераном педагогического труда
Наталья Сидоркина ушла из жизни 11 февраля 2026 года. Причина смерти не указана. После окончания сасовской СОШ № 6 она поступила в Рязанский педагогический институт. Затем вернулась в родную школу работать психологом. После стала завучем. «Все эти годы Наталья Викторовна отдавала свой опыт, силы, свое сердце воспитанию и образованию детей, была талантливым руководителем, мудро давала советы молодым педагогам», — написали в некрологе. Церемония прощания состоялась 13 февраля в Казанском храме в Сасове.

В Сасове простились с ветераном педагогического труда, «Отличником народного просвещения» Натальей Сидоркиной. Об этом сообщили в соцсетях сасовской СОШ № 6.

Наталья Сидоркина ушла из жизни 11 февраля 2026 года. Причина смерти не указана.

После окончания сасовской СОШ № 6 она поступила в Рязанский педагогический институт. Затем вернулась в родную школу работать психологом. После стала завучем.

«Все эти годы Наталья Викторовна отдавала свой опыт, силы, свое сердце воспитанию и образованию детей, была талантливым руководителем, мудро давала советы молодым педагогам», — написали в некрологе.

Церемония прощания состоялась 13 февраля в Казанском храме в Сасове.

Фото взято из группы МБОУ Сасовская СОШ № 6 в «ВК».