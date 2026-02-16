В Рязанской области простились с ветераном педагогического труда

Наталья Сидоркина ушла из жизни 11 февраля 2026 года. Причина смерти не указана. После окончания сасовской СОШ № 6 она поступила в Рязанский педагогический институт. Затем вернулась в родную школу работать психологом. После стала завучем. «Все эти годы Наталья Викторовна отдавала свой опыт, силы, свое сердце воспитанию и образованию детей, была талантливым руководителем, мудро давала советы молодым педагогам», — написали в некрологе. Церемония прощания состоялась 13 февраля в Казанском храме в Сасове.

Фото взято из группы МБОУ Сасовская СОШ № 6 в «ВК».