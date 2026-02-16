В Рязанской области пройдут рейды ГАИ

В понедельник, 16 февраля, в Рязанской области проведут рейды «Пешеходный переход». Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ. Полицейские проведут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.