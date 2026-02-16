В Рязанской области построят гольф-клуб

Застройщик планирует построить двухэтажное здание площадью 2190 кв. м. В нем обустроят комнаты кэдди, гараж для гольф-каров, ремонт клюшек, переговорные, ресторан, гольф-симуляторы, клубную комнату, сигарную, раздевалки, душевые с парными и террасы. Отмечается, что архитектура будет представлена асимметричной формой и панорамным остеклением. Проект планируется реализовать с использованием экологичных материалов, обеспечивающих надежность и безопасность. В будущем на территории гольф-клуба также появится небольшой отель. Источник изображения: Архив BN Group

В Рязанской области построят гольф-клуб. Об этом сообщает РБК .

