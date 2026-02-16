В Рязанской области под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома
Инцидент произошел 14 февраля в Сараях. Крыша двухквартирного дома, построенного в 1955 году, не выдержала тяжести снега. Пострадавших нет. На месте происшествия работает строительная бригада.
В Рязанской области под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел 14 февраля в Сараях. Крыша двухквартирного дома, построенного в 1955 году, не выдержала тяжести снега.
Пострадавших нет. На месте происшествия работает строительная бригада.