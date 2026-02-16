В Рязанской области обнаружили подпольную нарколабораторию

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области во взаимодействии с ГУНК МВД России пресекли деятельность нарколаборатории, организованной в деревне Иньшино Клепиковского района. Ее у себя дома оборудовал 21-летний местный житель, которого завербовали представители сетевого наркомагазина. Молодого человека снабдили необходимым оборудованием, химикатами и подробными инструкциями как обустроить лабораторию и наладить синтез наркотиков.

Рязанец смог подготовить к продаже партию из трех видов «синтетики». В общей сложности оперативники изъяли из незаконного оборота более 8 килограммов наркотиков и около 27 килограммов прекурсоров. Также изъят комплект оборудования: большое количество стеклянных колб и канистр, электронные мешалки, индукционная плитка, вакууматор, электронные весы, противогазы и многое другое.

Возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу.