В Рязанской области изменится движение электричек с 16 февраля

С 16 февраля в Рязанской области изменится расписание некоторых пригородных поездов в связи с проведением ремонтных работ на двух участках. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

На перегоне Стенькино-1 — Денежниково продолжаются работы по капитальному ремонту первого главного пути. Технологические «окна» будут действовать с 16 февраля по 23 марта в утренние часы с 6:00 до 10:00.

В этот период движение поездов будет осуществляться по второму пути в реверсивном режиме, что повлияет на время отправления и прибытия ряда электричек, курсирующих между станциями Ряжск-1 и Рязань-2.

Пассажиров просят обратить внимание на изменения в расписании и заранее планировать свои поездки.