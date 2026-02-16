Рязань
В Рязани за 20 млн разработают проект реконструкции свалки промышленных отходов
Выделено почти 20 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации для реконструкции санкционированной свалки промышленных отходов II-IV класса опасности на 192 км Окружной дороги в Рязани. Проект включает капремонт и расширение полигона с вместимостью не менее 365 тыс. тонн. Планируются строительство двух заглубленных карт для захоронения отходов, системы сбора фильтрата и удаления биогаза, автодороги, водоотводные канавы, наружное освещение, наблюдательные скважины и комплекс для мытья колес. Необходимы обследование полигона, инженерные изыскания, оценка воздействия на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое заключение. Работы должны завершить до 31 мая 2028 года.

На подготовку проектно-сметной документации по реконструкции санкционированной свалки промышленных отходов в Рязани выделили 19 миллионов 943 тысячи рублей. Информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Речь идет о свалке отходов II-IV класса опасности на 192 километре Окружной дороги. Согласно документам, необходимо предусмотреть капитальный ремонт карты складирования отходов, а также расширение действующего полигона.

Проект реконструкции должен включить следующие работы: строительство двух заглубленных карт для захоронения отходов, сети сбора фильтрата, системы удаления биогаза из тела карт, автодорог на полигоне, устройство водоотводных канав, наружного электроосвещения, наблюдательных скважин. Кроме того, на территории появится комплекса для мытья колес технологических автомашин.

Исполнитель также должен провести обследование полигона, инженерные изыскания, изучить текущее состояние инфраструктуры полигона, оценить воздействие на окружающую среду, получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

Вместимость полигона промышленных отходов после реконструкции составит не менее 365 тысяч тонн.

Работы необходимо завершить до 31 мая 2028 года.

Заказчиком выступило МУП «Эколозащита». Источник финансирования — средства предприятия.