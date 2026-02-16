В Рязани впервые провели эндоскопическую операцию подростку с редкой патологией

В детской больнице № 11 успешно прооперировали девочку с полной односторонней атрезией хоаны, при которой носовая полость не соединяется с носоглоткой. Проблемы с дыханием у пациентки начались в детстве, но диагноз установили только в подростковом возрасте после тщательного обследования. Операцию выполнили опытные врачи. Они использовали современный эндоскопический метод, сделав вмешательство менее травматичным. Хирурги также установили силиконовый стент, чтобы обеспечить нормальное дыхание в послеоперационный период. В настоящее время девочка выписана из больницы и находится под наблюдением врачей. Восстановление проходит хорошо, и носовое дыхание полностью восстановлено.

В Рязани хирурги впервые провели эндоскопическую операцию подростку с редкой врожденной патологией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В детской больнице № 11 успешно прооперировали девочку с полной односторонней атрезией хоаны, при которой носовая полость не соединяется с носоглоткой. Проблемы с дыханием у пациентки начались в детстве, но диагноз установили только в подростковом возрасте после тщательного обследования.

Операцию выполнили опытные врачи. Они использовали современный эндоскопический метод, сделав вмешательство менее травматичным. Хирурги также установили силиконовый стент, чтобы обеспечить нормальное дыхание в послеоперационный период.

В настоящее время девочка выписана из больницы и находится под наблюдением врачей. Восстановление проходит хорошо, и носовое дыхание полностью восстановлено.