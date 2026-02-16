Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-9°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 77.15 / 77.00 16/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 92.00 16/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
325
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
909
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 407
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 991
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани поймали пьяного водителя за рулем Land Rover
Инцидент произошел на улице Урицкого. Внимание полицейских привлек автомобиль Land Rover Discovery. Отмечается, что 45-летний водитель управлял машиной с явными признаками опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование. Результат показал 0,589 мг/л, что превышает допустимый уровень. Инспекторы ДПС составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Водителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В Рязани поймали пьяного водителя за рулем Land Rover. Об этом сообщили в соцсетях ГАИ по региону.

Инцидент произошел на улице Урицкого. Внимание полицейских привлек автомобиль Land Rover Discovery. Отмечается, что 45-летний водитель управлял машиной с явными признаками опьянения.

Ему предложили пройти освидетельствование. Результат показал 0,589 мг/л, что превышает допустимый уровень.

Инспекторы ДПС составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Водителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.