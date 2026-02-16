В Рязани поймали пьяного водителя за рулем Land Rover
Инцидент произошел на улице Урицкого. Внимание полицейских привлек автомобиль Land Rover Discovery. Отмечается, что 45-летний водитель управлял машиной с явными признаками опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование. Результат показал 0,589 мг/л, что превышает допустимый уровень. Инспекторы ДПС составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Водителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
