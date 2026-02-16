Рязань
В Рязани массово отключат холодную воду
  • 7-я Линия, дома №№ 5, 7;
  • 9-я Линия, с дома № 2 по дом № 10 (чётная сторона) и с дома № 1 по дом № 19 (нечётная сторона, частный сектор);
  • 9-я Линия, дома №№ 3А, 14, 18, 18 корпус 1, 26, 28, 30, 32;
  • 10-я Линия, с дома № 2 по дом № 50 (чётная сторона) и с дома № 1 по дом № 27 (нечётная сторона, частный сектор);
  • Высоковольтная, дом № 49;
  • Ленинского Комсомола, дома №№ 83, 85, 87;
  • Новопавловская, дома №№ 5/2, 7/1, 9, 10/1, 13/26, 15, 17, 19;
  • Островского, дом № 128;
  • Стройкова, дома №№ 84 корпус 1, 84 корпус 2;
  • Шевченко, дома №№ 82, 82 корпус 1, 82 корпус 2, 95.

В зону отключения попадут педагогический и технологический колледжи, УФСИН, военный комиссариат.