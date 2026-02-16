В Рязани массово отключат холодную воду

Отмечается, что на водопроводе на улице Ленинского Комсомола, дом № 89, проведут аварийно-восстановительные работы. С 22:00 16 февраля до 6:00 17 февраля отключат холодную воду по адресам: 7-я Линия, дома №№ 5, 7; 9-я Линия, с дома № 2 по дом № 10 (чётная сторона) и с дома № 1 по дом № 19 (нечётная сторона, частный сектор); 9-я Линия, дома №№ 3А, 14, 18, 18 корпус 1, 26, 28, 30, 32; 10-я Линия, с дома № 2 по дом № 50 (чётная сторона) и с дома № 1 по дом № 27 (нечётная сторона, частный сектор); Высоковольтная, дом № 49; Ленинского Комсомола, дома №№ 83, 85, 87.