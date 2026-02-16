В Рязани из-за оставленных на зарядке аккумуляторов произошло два пожара

Пожары случились 14 февраля. Предварительно установлено, что причиной стали литий-ионные аккумуляторы от шуруповертов, оставленные на зарядке. Пострадал один человек. Его госпитализировали. В МЧС напомнили, как предотвратить возгорание: ставить технику на зарядку только тогда, когда находитесь дома и бодрствуете; заряжать устройства на негорючей поверхности, подальше от штор и диванов; использовать только оригинальные зарядные устройства.

В Рязани из-за оставленных на зарядке аккумуляторов произошло два пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожары случились 14 февраля. Предварительно установлено, что причиной стали литий-ионные аккумуляторы от шуруповертов, оставленные на зарядке.

Пострадал один человек. Его госпитализировали.

В МЧС напомнили, как предотвратить возгорание: