В Рязани из-за оставленных на зарядке аккумуляторов произошло два пожара
В Рязани из-за оставленных на зарядке аккумуляторов произошло два пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожары случились 14 февраля. Предварительно установлено, что причиной стали литий-ионные аккумуляторы от шуруповертов, оставленные на зарядке.
Пострадал один человек. Его госпитализировали.
В МЧС напомнили, как предотвратить возгорание:
- ставить технику на зарядку только тогда, когда находитесь дома и бодрствуете;
- заряжать устройства на негорючей поверхности, подальше от штор и диванов;
- использовать только оригинальные зарядные устройства;
- перед зарядкой осмотреть корпус батареи. Если есть вмятины, вздутия или следы нагрева, то пользоваться ей опасно;
- помнить, что у любого аккумулятора есть срок службы, даже если нет внешних повреждений, из-за естественного износа он может загореться в любой момент.