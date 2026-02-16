В России призвали упростить выход на пенсию для учителей частных школ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил, чтобы учителя частных школ могли официально выходить на досрочную пенсию. Он обратился к главе Минтруда России Антону Котякову с просьбой разъяснить, как учитывать время работы в частных образовательных учреждениях для расчета пенсионного стажа. Слуцкий отметил, что сейчас педагоги могут выйти на досрочную пенсию после 25 лет работы, но многие сталкиваются с проблемами. Часто им отказывают в учете стажа из-за формальных причин, связанных с названием их должности или типом организации. Например, если в названии нет слова «учреждение», это может стать причиной отказа.

Слуцкий подчеркнул, что учителям приходится обращаться в суд, чтобы доказать свои права, хотя Верховный суд уже разъяснял, что форма собственности не должна влиять на возможность выхода на пенсию. Он предложил изменить списки организаций, чтобы упростить процесс и дать педагогам возможность получать пенсию без лишних трудностей.