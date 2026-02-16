В России могут ввести серьезные штрафы для продавцов авто за скручивание пробега

Зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил ввести уголовную ответственность для продавцов автомобилей, которые скручивают пробег и скрывают историю транспортных средств. Об этос пишет «Газета. ру». Он отметил, что 90% автомобилей на российском вторичном рынке имеют неверные данные о пробеге. Панеш рассказал, что в интернете появилось множество компаний, которые обещают «очистить» историю автомобиля, удаляя информацию о ДТП и других проблемах. Эти компании обманывают покупателей, создавая ложное представление о состоянии машин.

Он отметил, что в других странах за подобные действия уже предусмотрены уголовные наказания вплоть до тюремного заключения, и предложил ввести серьезные штрафы для нарушителей.

Также Панеш подчеркнул необходимость автоматического учета пробега автомобилей при техосмотрах и ремонтах, чтобы упростить выявление мошенничества.