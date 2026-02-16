В ночь на 17 февраля в Рязанской области похолодает до -16 градусов

Во вторник, 17 февраля, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью сохранится снег, местами сильный. Днем местами ожидается небольшой снег. Гололедица, ночью местами снежные заносы. Ветер северный 6-11 м/с, ночью местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -16. -11°С, днём ожидается до -11, -6°С.

В ночь на 17 февраля в Рязанской области похолодает до -16 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

