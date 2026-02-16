Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-9°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 77.15 / 77.00 16/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 92.00 16/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
325
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
909
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 407
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 991
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В ночь на 17 февраля в Рязанской области похолодает до -16 градусов
Во вторник, 17 февраля, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью сохранится снег, местами сильный. Днем местами ожидается небольшой снег. Гололедица, ночью местами снежные заносы. Ветер северный 6-11 м/с, ночью местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -16. -11°С, днём ожидается до -11, -6°С.

В ночь на 17 февраля в Рязанской области похолодает до -16 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Во вторник, 17 февраля, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью сохранится снег, местами сильный. Днем местами ожидается небольшой снег. Гололедица, ночью местами снежные заносы.

Ветер северный 6-11 м/с, ночью местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -16. -11°С, днём ожидается до -11, -6°С.