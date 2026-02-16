В ДС «Олимпийский» продолжается домашняя серия чемпионата России по хоккею

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает свое выступление в Чемпионате России по хоккею — ВХЛ. Рязанские хоккеисты уже набрали 62 очка в 50 матчах, что позволило им закрепиться в зоне Плей-офф. В эти дни у десантников продолжается домашняя серия игр, в которых им очень нужна поддержка болельщиков. На этой неделе рязанские спортсмены проведут 4 игры.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает свое выступление в ЧемпионатеРоссии по хоккею — ВХЛ. Рязанские хоккеисты уже набрали 62 очка в 50матчах, что позволило им закрепиться в зоне Плей-офф. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В эти дни у десантников продолжается домашняя серия игр, в которых имочень нужна поддержка болельщиков. На этой неделе рязанские спортсмены проведут 4 игры. 16 февраля в 19:00"Рязань-ВДВ" встретится с командой «Ижсталь» из Ижевска, 18 февраля в 19 часов соперником рязанским спортсменов станет «Торос» (г. Нефтекамск). 20 февраля в 19:00 рязанцы сразятся с пермским «Молотом». А уже 22 февраля в 17:00 «Рязань-ВДВ» выйдет на лед против «Олимпии» из Кирово-Чепецка. Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца, а также по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+.