В больнице Солотчи восстановили отопление

В солотчинском филиале больницы № 4 завершили ремонтные работы и восстановили отопление. Об этом сообщил ТОС «Солотча» со ссылкой на депутата областной Думы Сергея Пупкова.

По состоянию на 16 февраля тепло в здание подали в полном объеме.

С 17 февраля дневной стационар и поликлиника будут работать в обычном режиме.

Ранее говорилось, что в Солотче произошла коммунальная авария, которая затронула местную больницу и поликлинику.