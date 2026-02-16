Рязань
Ушла из жизни 76-летняя актриса Людмила Солоденко
Ушла из жизни 76-летняя актриса Людмила Солоденко. Информация о ее смерти появилась на kino-teatr.ru, подробности ее смерти не уточняются, передает «Коммерсант».

Отмечается, что она родилась в Одессе, окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Выступала под псевдонимом Лона Лонг в Эстрадном оркестре Эдди Рознера. В кино дебютировала в 1972 году, снялась в более чем 20 проектах: «Восьмое чудо света» (1981), «Кин-дза-дза!» (1986), «ТАСС уполномочен заявить…» (1984), «Формула» (2004), «Багровый цвет снегопада» (2008) и др.

Фото: kino-teatr.ru.