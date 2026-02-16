Участника СВО из Якутии задержали по подозрению в четвертом убийстве

Участника СВО из Якутии задержали по подозрению в четвертом убийстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, житель Якутии, дважды избежавший наказания благодаря участию в СВО, вновь задержан по подозрению в совершении уже четвертого убийства.

Отмечается, что в 2020 году Саввинов был осужден за убийство женщины и приговорен к 11 годам лишения свободы. Однако после начала СВО он отправился в зону боевых действий и вернулся в Якутию в начале 2024 года.

В феврале 2024 года Виктор Саввинов убил своего собутыльника, а затем проник в дом к 64-летней учительнице, где расправился с женщиной. Осенью 2024 года мужчину приговорили к 20 годам колонии.

По информации ФСИН, 11 июля 2025 года мужчина был освобожден в связи с заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и передан представителям Минобороны РФ.

В сентябре 2025 года он попал в госпиталь Бурятии как раненый, а оттуда дезертировал в Якутск.