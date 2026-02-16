Скончалась 88-летняя актриса Маргарита Жигунова

Согласно карточке актрисы на портале, Маргарита Ивановна Жигунова (Лиепа) родилась 20 февраля 1937 года в деревне Князево Тверской области и скончалась 11 февраля 2026 года в Москве. В 1959 году актриса окончила Школу-студию МХАТ. С 1960 года работала в Московском драматическом театре имени Пушкина и снималась в кино и была замужем за артистом балета Марисом Лиепой.