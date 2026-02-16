Рязанца осудят за незаконный оборот наркотиков

В октябре 2025 года, как утверждает следствие, мужчина нашел кусты дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. Он собрал части этих растений и хранил их в хозяйственной постройке на своем участке, намереваясь использовать в дальнейшем. В результате оперативно-розыскных действий его незаконная деятельность была раскрыта, а из оборота изъято более 688 граммов запрещенного вещества.