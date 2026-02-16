На руководителя автосалона в Рязани завели дело о налоговом уклонении на 100 млн

В Рязанской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов организацией в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) против руководителя компании, которая занимается продажей автомобилей. Об этом сообщает СУ СК по региону.
Следствие выяснило, что бизнесмен оформил фиктивные сделки с другой компанией, которая не поставляла товары. Из-за этого он подал ложные налоговые декларации, что и привело к неуплате налога на добавленную стоимость (НДС). В результате предприятие не исчислило и не уплатило НДС на сумму более 100 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.
В настоящее время проводятся следственные действия для сбора доказательств, а также принимаются меры для возмещения ущерба, причиненного бюджету страны.