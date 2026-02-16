Россиянам рассказали о последствиях возможного введения моратория в ЖКХ

Введение моратория на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг в России может привести к резкому росту тарифов в будущем. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на общественного деятеля и эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря. Он предупредил, что запрет на любое изменение тарифов создаст «эффект сжатой пружины», и по истечении срока моратория цены могут подскочить сразу на треть, чтобы компенсировать упущенные повышения. Бондарь отметил, что в таком случае «удар по кошельку» граждан будет гораздо сильнее, чем при постепенных ежегодных изменениях.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект о введении двухлетнего моратория на повышение платы ЖКХ.