РБК: Россию ждет дефицит кадров, низкая производительность труда и рецессия

Рецессия, дефицит кадров и низкая производительность труда станут главными вызовами для российской экономики в 2026 году. Об этом в эфире программы «Да или Нет» на Радио РБК заявил директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.

Рецессия, дефицит кадров и низкая производительность труда станут главными вызовами для российской экономики в 2026 году. Об этом в эфире программы «Да или Нет» на Радио РБК заявил директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.

По его словам, ключевой вопрос — когда начнется спад: в первом или во втором квартале, и сможет ли экономика выйти хотя бы на минимальный рост к концу года.

«Мы же видим с вами уже по данным статистики, что большинство отраслей промышленного производства уже показывают падение», — отметил эксперт.

Еще одной проблемой экономист назвал кадровый голод. Нехватку низкоквалифицированных работников, которую ранее компенсировали трудовые мигранты, быстро решить не удастся. Укрепление рубля сделало российский рынок менее привлекательным для иностранцев.

Он добавил, что демографическая ситуация также не позволяет рассчитывать на быстрый эффект. По его словам, суммарный коэффициент рождаемости сейчас составляет около 1,37 при целевом показателе 1,75.

Третьим фактором эксперт назвал низкую производительность труда. Он допустил возвращение на российский рынок ряда иностранных компаний к концу года, однако подчеркнул, что одних технологий недостаточно — важна их эффективная интеграция в производство.