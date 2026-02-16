Пьяный мужчина зарезал насмерть мать и ранил ножом сестру во Владивостоке

Пьяный 50-летний мужчина зарезал насмерть мать и ранил ножом сестру во Владивостоке. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости 18+".

Поножовщина началась со скандала: мать и сестра попыталась успокоить дебошира, но тот набросился на женщин с ножом. В итого 80-летняя пенсионерка скончалась в больнице, а сестра предполагаемого виновника — в реанимации. Возбуждено уголовное дело.

Фото: телеграм-канал «Плохие новости 18+".