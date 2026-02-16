Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
-10°
Втр, 17
-9°
Срд, 18
-8°
ЦБ USD 77.19 0 14/02
ЦБ EUR 91.56 -0.15 14/02
Нал. USD 76.90 / 77.00 16/02 11:50
Нал. EUR 91.02 / 92.00 16/02 11:50
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
1 час назад
83
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
858
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 336
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 936
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Противоопухолевую мРНК-вакцину начнут применять в РФ
Директор центра сообщил, что новая онковакцина предназначена для пациентов с неэффективными методами лечения опухолей. Она используется совместно с химиотерапией, таргетной терапией и иммунотерапией, усиливая их эффективность. Препарат будет применяться при меланоме, раке почки, легкого и кишечника.

Противоопухолевая мРНК-вакцина начнет применяться для лечения людей в 2026 году в сочетании с другими методами терапии для повышения их эффективности. Об этом сообщил «Комсомольской правде» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, академик РАН Денис Логунов.

«Применение (онковакцины) у людей еще не началось. Планируется приступить к нему в текущем году», — сказал он.

По словам Логунова, мРНК-вакцина эффективна для лечения конкретных опухолей и разрабатывается индивидуально для пациента, что позволяет избежать масштабных клинических испытаний.

«Процедура другая. Она называется „изготовление и применение индивидуального биотехнологического лекарственного препарата“. Безусловно, перед началом применения у людей проводились исследования на животных, проверялись безопасность и эффективность», — отметил Логунов.

Директор центра сообщил, что новая онковакцина предназначена для пациентов с неэффективными методами лечения опухолей. Она используется совместно с химиотерапией, таргетной терапией и иммунотерапией, усиливая их эффективность. Препарат будет применяться при меланоме, раке почки, легкого и кишечника.