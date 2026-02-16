Противоопухолевую мРНК-вакцину начнут применять в РФ

Директор центра сообщил, что новая онковакцина предназначена для пациентов с неэффективными методами лечения опухолей. Она используется совместно с химиотерапией, таргетной терапией и иммунотерапией, усиливая их эффективность. Препарат будет применяться при меланоме, раке почки, легкого и кишечника.

«Применение (онковакцины) у людей еще не началось. Планируется приступить к нему в текущем году», — сказал он.

По словам Логунова, мРНК-вакцина эффективна для лечения конкретных опухолей и разрабатывается индивидуально для пациента, что позволяет избежать масштабных клинических испытаний.

«Процедура другая. Она называется „изготовление и применение индивидуального биотехнологического лекарственного препарата“. Безусловно, перед началом применения у людей проводились исследования на животных, проверялись безопасность и эффективность», — отметил Логунов.

