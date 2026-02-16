Продажи водки в январе выросли на 1,9% в России

Рязань
В январе 2026 года розничные продажи водки выросли на 1,9% до 6,08 млн декалитров по сравнению с 2025 годом. Отмечается, что продажи ликероводочных изделий выросли на 17,7% до 1,71 млн декалитров, при этом коньяк снизился на 0,3% до 1,05 млн декалитров. Общий объем продаж алкоголя более 9% увеличился на 4,1% до 10,03 млн декалитров. При этом виноградные вина упали на 3,1% до 4,23 млн декалитров, игристые вина выросли на 4% до 2,13 млн декалитров.

В январе 2026 года розничные продажи водки выросли на 1,9% до 6,08 млн декалитров по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщил Росалкогольтабакконтроль, передает «Интерфакс».

Отмечается, что продажи ликероводочных изделий выросли на 17,7% до 1,71 млн декалитров, при этом коньяк снизился на 0,3% до 1,05 млн декалитров. Общий объем продаж алкоголя более 9% увеличился на 4,1% до 10,03 млн декалитров. При этом виноградные вина упали на 3,1% до 4,23 млн декалитров, игристые вина выросли на 4% до 2,13 млн декалитров. Ликерные вина сократились на 10,2% до 84,9 тыс. декалитров, а плодовые — на 44,9% до 169,9 тыс. декалитров, а слабоалкогольные напитки снизились почти в 2,6 раза до 68,5 тыс. декалитров.