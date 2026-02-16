Партия «Единая Россия» поучаствовала во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России» в Рязанской области

14 февраля прошла XLIV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Главный старт состоялся на трассе биатлонного комплекса «Алмаз». В спортивных соревнованиях приняли участие представители партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе политической партии.

От имени секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Павла Малкова собравшихся приветствовал и. о. министра физической культуры и спорта региона Виталий Шабанов. По его словам, Рязанская область традиционно показывает высокие результаты. В этом году зарегистрировалось 4 тысячи участников по всей области, из них полторы тысячи вышли на основной старт.

В соревнованиях традиционно приняли участие профессиональные спортсмены и лыжники-любители разных возрастов, многие приезжали семьями. В этом году в рамках партийного проекта «Единая страна — доступная среда» к ним присоединились ветераны специальной военной операции: представители Ассоциации ветеранов СВО, участники программы «ГЕРОИ62» и регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Для них была приготовлена особая дистанция и спортивный инвентарь.

Лыжная гонка проводилась по дистанциям: 10 км для мужчин и женщин старше 18 лет, в них победу одержали Илья Шманов и Анастасия Зяблицева, также 5 км для юношей и девушек 2008 года рождения и моложе, здесь лучшими стали Евгений Храмов и Полина Манжола. Победители и призеры гонки были награждены медалями, дипломами и памятными призами.

Также массовые соревнования в рамках «Лыжни России» были организованы во всех муниципальных образованиях с целью популяризации ценностей физической культуры и активного, здорового образа жизни.