Онищенко рассказал о причине появления оспы обезьян в России

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал причину появления оспы обезьян в России. Об этом пишет РИА Новости.

В стране уже зафиксированы случаи оспы обезьян у граждан, вернувшихся из Таиланда. Два человека в Санкт-Петербурге были госпитализированы, но их состояние стабильное и угрозы для жизни нет. Также в Подмосковье в начале февраля трое пациентов с этим заболеванием поступили в больницу, одного уже выписали. Академик Геннадий Онищенко объяснил, что такие случаи характерны для этого времени года, когда недостаточно солнечного света, который помогает уничтожать вирусы.

Он отметил, что оспой обезьян можно заразиться в странах Западной Африки, где этот вирус распространен. Хотя вирус мутирует, он пока не передается от человека к человеку через воздух, а только при тесном контакте.