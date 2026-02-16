Рязань
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
325
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
909
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 405
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 991
«Окская стрелка» приглашает рязанцев на зимнюю рыбалку: победителей ждет приз 100 000 рублей

Совсем скоро, 28 февраля, на Борковском затоне состоятся традиционные соревнования по подледному лову рыбы на Кубок «Окской стрелки». Организатором выступает ГК «Зелёный сад — наш дом». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Показать свои умения приглашаются рыбаки и рыбачки от 5 лет и старше. Начало мероприятия в 8.30. Участие бесплатное, а призы просто шикарные!

— За победу в личном мужском зачёте — Часы Apple Watch.

— За победу в личном женском зачёте — iPhone 16.

— Главный приз для команды-победителя из 5-и рыбаков — 100 000 рублей (ещё 20 000 можно получить за самую большую рыбу соревнований).

— Все дети, которые зарегистрируются по форме ниже, получат подарки.

Ждём любителей рыбалки, семейного отдыха и здорового образа жизни на Борковском затоне:

Угощения и горячий чай — бесплатно!

Форма для регистрации участников. Подробности и регламент.