«Окская стрелка» приглашает рязанцев на зимнюю рыбалку: победителей ждет приз 100 000 рублей

Совсем скоро, 28 февраля, на Борковском затоне состоятся традиционные соревнования по подледному лову рыбы на Кубок «Окской стрелки». Организатором выступает ГК «Зелёный сад — наш дом». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Показать свои умения приглашаются рыбаки и рыбачки от 5 лет и старше. Начало мероприятия в 8.30. Участие бесплатное, а призы просто шикарные!

— За победу в личном мужском зачёте — Часы Apple Watch.

— За победу в личном женском зачёте — iPhone 16.

— Главный приз для команды-победителя из 5-и рыбаков — 100 000 рублей (ещё 20 000 можно получить за самую большую рыбу соревнований).

— Все дети, которые зарегистрируются по форме ниже, получат подарки.

Ждём любителей рыбалки, семейного отдыха и здорового образа жизни на Борковском затоне :

Угощения и горячий чай — бесплатно!