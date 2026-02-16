Новым генеральным директором ВТБ Мобайл назначена Ольга Сорокина

Ольга Сорокина заняла должность генерального директора оператора мобильной связи ВТБ Мобайл. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В должности руководителя Ольга Сорокина будет отвечать за реализацию стратегии развития ВТБ Мобайл, включая дальнейшее масштабирование присутствия оператора на рынке связи, рост абонентской базы и выручки, а также обеспечивая синергию банковского оператора с другими компаниями группы ВТБ. Кроме того, новый генеральный директор будет курировать развитие технологической платформы оператора в соответствии с курсом группы банка на технологический суверенитет и цифровизацию: развитие совместной архитектуры с инфраструктурой базового оператора, интеграцию с цифровыми платформами банка, повышение качества сервиса и надёжности сети.

«Сегодня мобильная связь и смартфон неразрывно связаны с человеком, и наша цель — сделать так, чтобы ВТБ Мобайл помогал банку своевременно и удобно доставлять важные продукты и сервисы пользователям, сопровождая их каждый день», — заявила Ольга Сорокина.

Ольга Сорокина имеет многолетний опыт работы в финансовом секторе, являлась членом совета директоров и заместителем генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, где возглавляла разработку и реализацию стратегии и цифровой трансформации компании. Под ее руководством ВСК полностью перешла на гибкие методологии, масштабировала использование ИИ и роботизации, создала цифровую медицинскую клинику. Имеет степень МВА «Корпоративный директор» (МГИМО), ACE Школы менеджмента Sloan Массачусетского технологического института (MIT), окончила курс «Emerging Technologies in Business» в GISMA Business School (Лондон), прошла обучение в НИУ «ВШЭ» по курсу «Маркетинговая стратегия в цифровых каналах». Ей присвоена международная квалификация сертифицированного директора Британского института директоров (IoD). Входит в рейтинг «Топ 100 ИТ лидеров России» по версии Global CIO, а также на протяжении многих лет входит в рейтинг «Топ 1000 российских менеджеров».