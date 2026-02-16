НИУ ВШЭ: 35% выпускников российских вузов слишком квалифицированы для своей работы

Исследование Минтруда и Роструда показало, что от 34,4% до 40,1% выпускников бакалавриата и специалитета 2021-2023 годов имеют избыточный уровень образования. Наименьшее количество таких работников в образовании, здравоохранении, IT и науке, наибольшее — в торговле, транспорте, финансах и страховании. В гостиничном деле и общественном питании около 64% специалистов имеют слишком высокий уровень квалификации.

Более трети выпускников российских вузов (35%) оказываются слишком образованными для своей работы. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ «Феномен „избыточного образования“ выпускников российских вузов», которое опубликовано в журнале «Вопросы экономики», передают «Известия».

"Результаты показывают, что в среднем 35% выпускников высшего образования оказываются избыточно образованными для занимаемого рабочего места", — указано в публикации.

Исследование Минтруда и Роструда показало, что от 34,4% до 40,1% выпускников бакалавриата и специалитета 2021-2023 годов имеют избыточный уровень образования. Наименьшее количество таких работников в образовании, здравоохранении, IT и науке, наибольшее — в торговле, транспорте, финансах и страховании. В гостиничном деле и общественном питании около 64% специалистов имеют слишком высокий уровень квалификации.