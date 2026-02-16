Нарушения, нелегалы и незаконная торговля: стали известны итоги полицейских рейдов в регионе

В итоге пресечено 14 нарушений миграционного законодательства, задержано 45 нарушителей на улицах Рязани, в центре и возле крупных торговых центров. Также выявлены нарушения правил продажи алкоголя в магазине на улице Соколовской и кафе на улице Гагарина, изъято 59 литров спиртного.

В прошедшие выходные в Рязани и области полиция провела рейды. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

