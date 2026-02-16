На севере Москвы произошел пожар в хостеле, люди выпрыгивали из окон

В Москве возбудили уголовное дело по факту пожара в хостеле 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Инцидент произошел в доме 10, корпус 1 по 1-му Магистральному тупику. Огонь охватил 80 квадратных метров, горели мебель и личные вещи.

В Москве возбудили уголовное дело по факту пожара в хостеле 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел в доме 10, корпус 1 по 1-му Магистральному тупику. Огонь охватил 80 квадратных метров, горели мебель и личные вещи.

По данным МЧС, пожарные спасли 16 человек и передали их медикам. В СМИ пишут, что пострадали девять человек: восемь были госпитализированы, один отказался от лечения.

Хостел располагался на четвертом этаже, и часть постояльцев спасалась, прыгая из окон.