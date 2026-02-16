На Московской бирже впервые с 2024 года начались торги аналогом доллара

На Московской бирже в понедельник, 16 февраля, впервые с июня 2024 года состоялись торги инструментом USDRUB_TOM. Торги открылись в 10:01 мск по цене 70,5 рубля за доллар и достигли максимума 76,3175 рубля.

Как сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе биржи, с 16 февраля операции с валютной парой доллар/рубль переводятся из внебиржевого режима OTCM в биржевой анонимный режим CETS.

Закрытие позиции происходит через сделку противоположной направленности с фиксацией результата в рублях.